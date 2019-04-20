Malatya'da kayınpederi tarafından vurulan kadın öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayınpederi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde Ö.A. henüz bilinmeyen bir nedenle gelini Ş.A'yı (31) tabancayla vurdu.

Ağır yaralanan Ş.A. 112 Acil Servis ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ş.A. kurtarılamadı.

Ö.A, gözaltına alındı.

