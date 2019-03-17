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Malatya'da kayıp kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Malatya'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Malatya'da bir süredir haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi Levent Vadisi Seyir Terası mevkisinde fotoğraf çeken amatör dağcılar, kayalıkların arasında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu jandarmaya haber verdi.

Gelen ekiplerin yaptığı incelemede kişinin öldüğü tespit edildi. Aliseydi Yücel'e (30) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Yücel'in 8 gündür kayıp olduğu, ailesinin emniyete kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

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