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Malatya’da kayıp yaşlı kadın sulama kanalında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kaybolan 97 yaşındaki kadın sulama kanalında ölü bulundu.Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kaybolan 97 yaşındaki kadın sulama kanalında ölü bulundu.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 97 yaşındaki A.M.’den bir süre haber alamayan yakınları çevrede yaşlı kadını aramaya başladı. Yapılan aramalarda bölgede bulunan DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında A.M.’ye ait elbiseler bulunurken, kanal üzerinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 30 dakikalık bir aramanın ardından A.M. ikametine 500 metre ilerideki sulama kanalı içerisinde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, M.A.’nın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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