HABER

Malatya’da kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bisiklete, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Malatya’da kaza: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bisiklete, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü çocuk ile otomobildeki iki kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi'yle Cengiz Topel Caddesini bağlayan Kernek Meydanı'nda meydana geldi. Ömer Demeç (32) yönetimindeki 44 BT 244 plakalı otomobil, bisikletle önünde ilerleyen Suriye uyruklu Mahir Alubeyt'e çaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil daha sonra cadde üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada bisikletli Mahir Alubeyt ve sürücü Ömer Demeç ile otomobilde bulunan Hasan Toper (30) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bisikletli Mahir'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Malatya’da kaza: 3 yaralıMalatya’da kaza: 3 yaralıMalatya’da kaza: 3 yaralıMalatya’da kaza: 3 yaralı

PARTNERVitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...Vitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...
Kırıkkale'de zehir taciri tutuklandıKırıkkale'de zehir taciri tutuklandı
Adana'da beton mikseri bisikletliye çarptı: 1 ölü Adana'da beton mikseri bisikletliye çarptı: 1 ölü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.