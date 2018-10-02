Malatya’da kaza: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bisiklete, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü çocuk ile otomobildeki iki kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi'yle Cengiz Topel Caddesini bağlayan Kernek Meydanı'nda meydana geldi. Ömer Demeç (32) yönetimindeki 44 BT 244 plakalı otomobil, bisikletle önünde ilerleyen Suriye uyruklu Mahir Alubeyt'e çaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil daha sonra cadde üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada bisikletli Mahir Alubeyt ve sürücü Ömer Demeç ile otomobilde bulunan Hasan Toper (30) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bisikletli Mahir'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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