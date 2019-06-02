HABER

Malatya'da kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sevgi Demirci (31) hayatını kaybetti, eşi Tuncay (35) ve çocukları Berika (7) ile Zümra (3) yaralandı.

Malatya'da kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sevgi Demirci (31) hayatını kaybetti, eşi Tuncay (35) ve çocukları Berika (7) ile Zümra (3) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri yolu Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. ​Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a giden Ayşenur Baysal (30) yönetimindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, yol ayrımından çıkarken kent merkezine ilerleyen Tuncay Demirci yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Tuncay, çocukları Berika ve Zümra yaralandı, Malatya Adliyesi'nde memur olan eşi Sevgi Demirci ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Sevgi Demirci'nin cenazesi ise morga konuldu. Kaza sonrası ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralıMalatya'da kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralıMalatya'da kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (3)Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (3)
Mendirekten düşen üniversiteli Zeliha, yaralandıMendirekten düşen üniversiteli Zeliha, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.