HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Malatya'da "kenger sakızı" için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

Malatya'da "kenger sakızı" için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

20.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da "kenger sakızı" için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, "kenger sakızı"na coğrafi işaret tescil belgesi için başvuruldu.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, gazetecilere, ilçenin dağlarında endemik olarak yetişen ve birçok ailenin geçim kaynağı olan kenger bitkisinin kökündeki sıvıdan yapılan sakızı hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

En kısa zamanda sakızın tescillenmesini beklediklerini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Odamız teknik heyetinin bir çalışması sonucu belli bir olgunluğa getirdiğimiz çalışmalarımızı tamamlayarak kenger sakızımızın coğrafi işaret belgesi veya mahrecini alabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli başvuruyu yaptık. Darende Kültür Sanat Derneğinin de bu konuda bizlere olan talebiyle birlikte ilçemizin önemli bitkisel değerlerinden olan kenger sakızımızı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bu konuda çalışma yapılması gereken daha birçok ürünümüz var. Söz konusu çalışmamızda bizlere gerekli desteği sağlayan Sayın Kaymakamımız Ökkeş Safa Türkoğlu'na, Darende Belediyesine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Hulusi Efendi Vakfına ve oda çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüArdahan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlarBu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlar
Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltıMüge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Malatya Darende kenger sakızı

En Çok Okunan Haberler

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.