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Malatya’da kısıtlama bitmesine rağmen sokaklarda sessizlik devam etti

22.11.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen şehrin sokaklarındaki sessizlik devam etti.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde alınan ek tedbirler kapsamında başlatılan ve Cumartesi saat 20.00 ile Pazar günü saat 10.00 arasındaki soka çıkma yasağına Malatya’da uyuldu.

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen şehrin sokaklarındaki sessizlik devam etti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde alınan ek tedbirler kapsamında başlatılan ve Cumartesi saat 20.00 ile Pazar günü saat 10.00 arasındaki soka çıkma yasağına Malatya’da uyuldu. Şehrin hareketli meydanlarından İnönü, Kışla Caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Soykan Meydanı’nda sessizlik hakim oldu. Görevliler dışında kimsenin sokak, cadde, meydan ve parklarda olmadığı gözlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamındaki kısıtlamalar bu akşam 20.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında devam edecek.

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