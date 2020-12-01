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Malatya’da kısıtlama sessizliği

01.12.2020 22:24 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya’da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yatığı açıklama ile hafta içi saat 21.00 ile 05.00 hafta sonları ise Cuma akşam saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya’da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yatığı açıklama ile hafta içi saat 21.00 ile 05.00 hafta sonları ise Cuma akşam saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. Uygulanacak ilk kısıtlama tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Yoğunluğun fazla olduğu İnönü, Atatürk ve Fuzuli Caddeleri’nde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikadan itibarin ekipler megafonlarla vatandaşlara uyarılarda bulunurken, Malatyalıların kısıtlamalara uyduğu görüldü.

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