HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi

Malatya’da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi

07.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan 56 saatlik sürede 171 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.Polisin yaptığı denetlemelerde, son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 70 kişiye de 63 bin TL ceza yazıldı.

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan 56 saatlik sürede 171 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.
Polisin yaptığı denetlemelerde, son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 70 kişiye de 63 bin TL ceza yazıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan 56 saatlik sürede ise polis 171 kişiye sokağa çıkma cezası kesti. Sokağa çıkma cezası 900 TL olması nedeniyle 171 kişiye toplam 153 bin 900 TL ceza kesilmiş oldu.
Öte yandan Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen ve son 24 saatte yapılan denetimlerde maske takmayan 19 kişiye toplam 17 bin 100 TL, sigara içen bir kişiye 900 TL ceza kesilirken, izolasyon ihlali yapan 2 kişi de evlerine yönlendirildiği belirtildi.

Malatya’da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Yer: Diyarbakır! Kaldırımdaki ayak izi hırsızı yakalattı

Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi

Adana'da korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Bir ilde korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Sivas Ulaş'ta baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Kahreden olay! 2 saat arayla koronavirüse yenik düştüler

Kahreden olay! 2 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.