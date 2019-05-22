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Malatya’da komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 23:42 | Son Güncelleme

Malatya’da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bulunan konutlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında tartışma çıktı.

Malatya’da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bulunan konutlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile N.T. isimli şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda M.C., D.G. ve B.E.G. isimli şahıslar yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli pompalı tüfeği ile birlikte evinde gözaltına alındı. Yaralı 3 şahıs olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İşyerine saldırı
Öte yandan Salköprü Mahallesi’nde bir işyerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Arkadaş Sokak üzerinde bulunan bir işyerine pompalı tüfekle ateş açan H.A.B. olay yerinden otomobil ile kaçarken, polis ekipleri işyeri çevresinde yaptığı incelemede 8 adet boş tüfek kartuşu buldu.
Her iki olayla da ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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