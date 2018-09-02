Malatya'da kontrolden çıkan kepçe evin bahçesine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan kepçenin bir evin bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen kepçe, Dilek Mahallesi Kanal Sokak'ta kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi.
Bu sırada bahçede oturan ev sakinlerine kepçenin çarpması sonucu Adile Yiğit (70) hayatını kaybetti, gelini Necla Yiğit (32) ve torunu Muhammet Yiğit (5) ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adile Yiğit'in cenazesi ise Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince kepçenin altından çıkarıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna götürüldü.
Hafif yaralanan kepçe operatörü E.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada görgü tanıkları, kazadan sonra sürücü kabininde iki kişinin bulunduğu kepçeyi kullandığı öne sürülen bir kişinin olay yerinden kaçtığını iddia etti.
Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda kepçeyi kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı.
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