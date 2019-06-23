Malatya’da korkutan kaza ucuz atlatıldı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampolde askıda kaldı.

Kaza, sabaha karşı Malatya-Kayseri Karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 32 yolcusu ile Bursa’dan Van’a giden Sinan Ö. yönetimindeki 16 KN 728 plakalı yolcu otobüsü, Tavşantepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampolde askıda kaldı.

Şoförün son anda frene basmasıyla askıda kalarak duran yolcu otobüsü devrilme tehlikesi geçirirken, araçtaki 32 yolcu tahliye edildi.Yaralananın olmadığı olayda büyük bir panik yaşanırken, yolcuların ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yolda güvenlik önlemi aldığı kaza nedeniyle otoyolun Adıyaman istikametinde trafik akışı bir süre aksadı.

Aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından trafik normale dönerken yolcu otobüsü yoluna devam etti.

