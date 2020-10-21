Malatya’da kumar baskını

Malatya’da iş yerinde kumar oynayan 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kavaklıbağ Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edildi. İş yerine yapılan baskında, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca masada bulunan 150 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

