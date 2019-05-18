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Malatya'da "kumar" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Malatya'da "kumar" operasyonu

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda, 22 kişiye 7 bin 40 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 145 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, 54 kahvehane, kıraathane ve benzeri yerler kontrol edilerek, 760 kişi hakkında GBT kontrolü yapıldı.

Denetimlerde bir iş yerinde "tombala" diye tabir edilen kumar oynandığını tespit eden ekipler, şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Kumar oynatılan yerde bulunan 22 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 7 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken, iş yerindeki tombala makinesi, 90 tombala topu, kamera, çok sayıda pul ve karta da el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kabahatler Kanunu Kumar operasyonu Malatya

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