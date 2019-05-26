Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 34 kişiye 10 bin 880 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 127 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde 56 kahvehane, kırathane ve benzeri yer kontrol edilerek 528 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde bir iş yerinde "tombala" şeklinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Kumar oynatılan yerde bulunan 34 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 10 bin 880 lira idari para cezası uygulanırken, iş yerindeki tombala makinesi, 90 tombala topu, bin 154 pul, 216 kart ile 200 lira kumar parasına el konuldu.

Ayrıca 3 iş yerinde yapılan denetimlerde de bin 260 lira kumar parası, 2 paramatik cihazı ve cihaz içerisinde 993 lira, 1 sigaramatik diye tabir edilen kumar aletine el kondu.

