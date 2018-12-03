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Malatya'da kumar operasyonu: 27 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 00:06 | Son Güncelleme

MALATYA'da, kumar oynatıldığı belirlenen bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da kumar operasyonu: 27 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kumar oynatıldığı belirlenen bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı. Birçok kumar aleti ele geçirildi
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 27 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramalarda kumar oynamak için kullanılan tombala pulları, tombala makinesi, televizyon ve oyun kartları ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 25’ine kumar oynadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 475 lira para cezası uygulandı. Kumar oynattığı tespit edilen 2 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

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Malatya'da kumar operasyonu: 27 gözaltı

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