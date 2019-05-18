Malatya'da kumar ve tombala operasyonu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin, düzenlediği kumar ve tombala operasyonunda, 22 kişiye 7 bin 40 lira para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde yapılan 'Kumar ve tombala uygulaması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerdi, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 35 ekipte 145 polisin görev aldığı baskınlarda 54 iş yeri incelendi. 760 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan baskında 2 işletmeye adli ve idari işlem uygulandı. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, tombala makinesi, tombala topları, televizyon, kamera, çok sayıda pul ve kart ile 105 lira kumar parası ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI



