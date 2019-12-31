Malatya'da kundaklama, yağma ve tehdit şüphelisi tutuklandı

Malatya'da, iş yeri kundaklama, yağma ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, C.Ç, emniyet birimlerine müracaat ederek, iş ortağı M.K'nin kendisini ölümle tehdit ederek, hisselerinin bir kısmını istediğini belirtip şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri şüpheli M.K'yi tehdide konu olan iş yerinde yakaladı, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Kanalboyu Caddesi'ndeki bir iş yerini kundaklama ile İstiklal Mahallesi'ndeki bir taksi durağında meydana gelen yağma olaylarının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, zanlı M.K ile irtibatlı olduğu belirlenen ve adliye civarında şüpheli hareketler sergileyen E.B'nin üzerinde yaptığı aramada ise bir miktar esrar maddesi ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

