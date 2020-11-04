Malatya’da maske takmayan 56 kişiye ceza

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde son 2 günde maske takmayan 56 kişiye para cezası kesildi

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında il genelinde son 48 saatte 56 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle para cezası kesildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde Covid-19 virüsü nedeniyle evde izolasyonda olması gereken 10 kişiye de kurallara uymadıkları için para cezası kesildi.

