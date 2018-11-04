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Malatya'da metruk evde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

MALATYA'DA, müstakil metruk evin çatısında çıkan yangın, hasar oluşturdu.

Taha AYHAN-MALATYA (DHA) MALATYA'DA, müstakil metruk evin çatısında çıkan yangın, hasar oluşturdu. Yangın, sabah saatlerinde Şehitfevzi Mahallesi İnanç Sokak'ta meydana geldi. Metruk evin çatısından çıkan dumanın yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Hasara yol açan evin çatısında çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

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