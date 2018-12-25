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Malatya'da metruk evde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 21:00 | Son Güncelleme

MALATYA'da metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Malatya'da metruk evde yangın

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Uçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı metruk evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede tüm evi saran alevleri itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altın alarak söndürdü. Yararlanın olmadığı yangında ev, kullanılmaz hale geldi.

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