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Malatya’da mezar taşları otomobil fiyatına satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Malatya’da otomobil fiyatına yapılan mezar taşları görenleri şaşırtıyor.Hem mezarı korumak hem de estetik bir görüntü sağlamak için mermer ve granitten yapılan mezar taşları fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Malatya’da mezar taşları otomobil fiyatına satılıyor

Malatya’da otomobil fiyatına yapılan mezar taşları görenleri şaşırtıyor.
Hem mezarı korumak hem de estetik bir görüntü sağlamak için mermer ve granitten yapılan mezar taşları fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Sipariş üzerine yapılan mezar taşlarının fiyatı 2 ile 20 bin TL arasında değişiyor. Yapım süresi 1 ile 10 gün süren mezar taşlarının ince işçilik ile yapıldığını söyleyen mermer ustası Fatih Sekmen, fiyatlar hakkında bilgiler verdi. Özellikle el işleme yapılan detaylı motiflere sahip modellerin ilgi gördüğünü aktaran Sekmen, genelde mezarları kendilerinin tasarladığını ama bazen müşterilerin tasarımlarını da mezar haline getirdiklerini söyledi.
İşini severek yaptığını kaydeden mermer ustası Mehmet Kaya ise, 20 bin TL’ye kadar mezar taşının olduğunu dile getirerek herkesin bütçesine göre mezar taşı yaptıklarını belirtti.

Malatya’da mezar taşları otomobil fiyatına satılıyor

Malatya’da mezar taşları otomobil fiyatına satılıyor

Malatya’da mezar taşları otomobil fiyatına satılıyor

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