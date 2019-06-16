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Malatya'da midibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Malatya'da midibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da yolcu midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Keziban Şekerci yönetimindeki 44 HU 265 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Mişmiş Park Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 FY 885 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Şekerci ile otomobilde bulunan Derya Deniz Gürbüz, Kübra Şekerci, Elif Şekerci, Mehmet Ali Şekerci ve Mevlüde Şekerci yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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6 yaralı Malatya midibüs trafik kazası

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