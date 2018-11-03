Malatya'da millet bahçesi çalışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Malatya İnönü Stadı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararının ardından çalışmalar için tören düzenlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Daire Başkanı Dursun Baştürk, stadın içerisinde düzenlenen törendeki konuşmasında, emlak dairesi olarak yıllardır Toplu Konut İdaresinin ihtiyaç duyduğu arsaları temin ederek sosyal konut üretmeye alışmış birisi olduğunu belirtti.

İlk kez bir yıkım etkinliğine katıldığını anlatan Baştürk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla mülkiyetlerindeki bir yere millet bahçesinin yapılacak olmasından dolayı da mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Diğer illerdeki eski statların yıkılması için valiliklerle iş birliği yaptıklarını ifade eden Baştürk, şöyle konuştu:

"Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki 'Bu projede ben varım, bu işi biz yürüteceğiz.Halkımıza yapılacak millet bahçesini biz yapmak istiyoruz.' Biz de elimizden gelen desteği veririz dedik. Burada 40 bin metrekarelik TOKİ'nin bir mülkiyeti var. Malatya'ya helali hoş olsun. İnşallah millet bahçesinin açılışında da bir araya geliriz."