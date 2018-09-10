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Malatya'da minibüs devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Malatya'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslam Ceylan yönetimindeki 21 GC 263 plakalı minibüs, Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ Develi mevkisinde devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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7 yaralı Malatya Minibüs devrildi trafik kazası

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