Malatya'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslam Ceylan yönetimindeki 21 GC 263 plakalı minibüs, Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ Develi mevkisinde devrildi.
Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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