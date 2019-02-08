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Malatya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 01:30 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Malatya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Malatya- Kayseri yolu kağıt fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden Kayseri'ye doğru seyir halinde olan Erkan T. yönetimindeki 44 BK 287 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Erol B. yönetimindeki 44 NY 282 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte S.K., A.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Malatya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıMalatya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıMalatya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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