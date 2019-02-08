HABER

Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurkaya mevkiinde meydana geldi.

Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurkaya mevkiinde meydana geldi. Hasan Deniz yönetimindeki 34 FE 0344 plakalı minibüs kar nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralanmadan kurtulduğu kazada minibüste bulunan Selma Kav, Nurcan Kav, Ahmet Kav, Zeynep Taştan, Mustafa Taştan, Neslihan Ayhan ve Okay Deniz yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Okay Deniz ve Nurcan Kav'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 7 yaralıMalatya'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 7 yaralıMalatya'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 7 yaralıMalatya'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
Erciş’te terör operasyonu: 13 gözaltıErciş’te terör operasyonu: 13 gözaltı
Köpek saldırısından kaçarken canından olduKöpek saldırısından kaçarken canından oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.