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Malatya'da minibüs şarampole devrildi 2'si ağır 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:54 | Son Güncelleme

Malatya'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurkaya mevkiinde meydana geldi. Hasan Deniz yönetimindeki 34 FE 0344 plakalı minibüs kar nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralanmadan kurtulduğu kazada minibüste bulunan Selma Kav, Nurcan Kav, Ahmet Kav, Zeynep Taştan, Mustafa Taştan, Neslihan Ayhan ve Okay Deniz yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Okay Deniz ve Nurcan Kav'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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