Malatya'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Nihat Arslan idaresindeki 44 BN 341 plakalı kamyonet ile Hüseyin Çapkan yönetimindeki 23 FS 766 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunda, Buhara Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette sıkışan Fatma, Nesrin ve Zehra Arslan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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