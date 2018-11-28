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Malatya'da minibüsün çarptığı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 21:36 | Son Güncelleme

MALATYA'da yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Çetin Yılmaz (47), yaşamını yitirdi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Çetin Yılmaz (47), yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde çevreyolu Özsan sanayi kavşağında meydana geldi. Ali Temuroğlu yönetimindeki 44 PV 414 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis’te tedaviye alınan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Minibüs sürücüsü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. soruşturma sürdürülüyor.

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