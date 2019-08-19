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Malatya’da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Malatya’da minibüsün çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaralandı.Kaza, Malatya-Ankara karayolu Şeker Lojmanları mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Malatya’da minibüsün çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Malatya-Ankara karayolu Şeker Lojmanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden E.C. yönetimindeki 35 KE 9917 plakalı minibüs, bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki H.D.’ye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Malatya’da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Malatya’da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

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