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Malatya'da misafirlikte olan ailenin evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 00:55 | Son Güncelleme

MALATYA'da, mutfakta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evde oturanların misafirlikte olması ise olası facianın önüne geçti.

Malatya'da misafirlikte olan ailenin evi yandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, mutfakta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evde oturanların misafirlikte olması ise olası facianın önüne geçti.
Yangın, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi'ndeki evin mutfağında bilinmeyen nedenle çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ev ise kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi ailenin yangın sırasında misafirlikte olduğu öğrenilirken, itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Malatya'da misafirlikte olan ailenin evi yandıMalatya'da misafirlikte olan ailenin evi yandı

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