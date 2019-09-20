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Malatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eşkalleri belirlenen şüphelilerin aracını Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen ve papirüs kağıdına yazılan 53 sayfalık el yazması ele geçirildi.
Kitabı muhafaza altına alan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildiMalatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildiMalatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildiMalatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

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