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Malatya’da MİT ve emniyetin operasyonunda 13 DEAŞ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Malatya’da MİT ile emniyet personeli tarafından yapılan operasyonda, aralarında DEAŞ’ın sözde Malatya sorumlularının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince, Malatya’da 13 adrese DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Malatya’da MİT ile emniyet personeli tarafından yapılan operasyonda, aralarında DEAŞ’ın sözde Malatya sorumlularının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince, Malatya’da 13 adrese DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında Suriye ülkesinde askeri eğitim alarak ülkemize yönelik eylem arayışı içerisinde olan ve sözde Malatya sorumlularının da olduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca terör örgütü tarafından çocuklara alternatif bir okul oluşturmak ve örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösteren sözde medreseye de operasyon gerçekleştirildiği bildirilerek, "Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve materyale el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir” denildi.

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