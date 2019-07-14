HABER

Malatya'da motosiklet devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 00:07 | Son Güncelleme

Malatya'da motosiklet devrildi: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakasız motosiklet, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Kazada, motosiklette bulunan Avni Alagöz, Arif Kurukafa ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esre Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Dünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdiDünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdi
Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğanşehir güncel Kaza Malatya

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olayı duyan oraya akın etti! Hakkari'de 3 çocuk kayboldu!

Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.