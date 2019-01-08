HABER

Malatya'da 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı, 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 23:41 | Son Güncelleme

MALATYA'da yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi ve yakınları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi ve yakınları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.
Kavga, akşam saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Ünal A., Emre A., Süleyman K. ve Orhan S., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis kavgaya karıştığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Yol verme kavgası, kanlı bitti: 1 yaralıYol verme kavgası, kanlı bitti: 1 yaralı
Bursa'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltıBursa'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.