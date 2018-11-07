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Malatya'da ölen muhtarı kızı zehirlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, rahatsızlanması üzerine tedaviye alındığı hastanede 21 gün sonra yaşamını yitiren muhtar Adıgüzel Kandemir'in (71), kızı Gönül Kandemir tarafından yemeğine tarım ilacı katılarak zehirlendiği ortaya çıktı.

Malatya'da ölen muhtarı kızı zehirlemiş

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, rahatsızlanması üzerine tedaviye alındığı hastanede 21 gün sonra yaşamını yitiren muhtar Adıgüzel Kandemir'in (71), kızı Gönül Kandemir tarafından yemeğine tarım ilacı katılarak zehirlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gönül Kandemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Gümüşsu Mahallesi muhtarı Adıgüzel Kandemir, geçen 7 Ekim'de evinde rahatsızlanınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kandemir, yoğun bakımda 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Doktorların şüphesi üzerine Adıgüzel Kandemir'den kan örneği alınıp ölüm nedeni araştırıldı. Yapılan inceleme sonrası da muhtarda gıda zehirlenmesi bulgusuna rastlandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine soruşturma başlattı. Jandarma, ölen Adıgüzel Kandemir'in bilgisine başvurduğu ve çelişkili ifadeler verdiği kızı Gönül Kandemir'i gözaltına aldı. Gönül Kandemir, olay günü babasıyla tartıştığını, bunun üzerine öfkelenerek evde bulunan tarım ilacını babasının yemeğine kattığını itiraf etti. Gönül Kandemir'in, ifadesi doğrultusunda yapılan aramada muhtarın ölümüne yol açan tarım ilacı da bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gönül Kandemir, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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