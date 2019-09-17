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Malatya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 16 ruhsatsız tabanca, 232 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kasatura ve çelik yelek ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler 13 kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Malatya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltıMalatya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltıMalatya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltıMalatya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

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