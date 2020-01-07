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  4. Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 gözaltı

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Şüphelilere ait düğün salonu ve restoranda gizli bölme ile geçitler tespit edildi

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli yağma, 6136 SKM, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 25 adrese operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerinin de katıldığı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 196 tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği, birer çelik yelek ve kesici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait düğün salonu ve restoranda gizli bölme ile geçitler tespit edildi.

Söz konusu adreslere KOM Şube Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı, Sağlık, Tarım ve Orman İl müdürlükleri ile zabıta ekiplerince de gerekli idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüphelinin yakalanıp tutuklandığı bildirildi.

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gözaltı Malatya operasyon suç örgütü

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