HABER

Malatya'da otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 22:54 | Son Güncelleme

Yangında otelin terasındaki 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemek için terasa çıkan 8 otel müşterisini kurtardı.

Polis ekipleri yangınla ilgili M.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan ihbarın ardından ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirtti.

Yangında can kaybının olmadığını vurgulayan Acar, "Ekipler bir taraftan yangına müdahale etti bir taraftan da müşterileri tahliye etti. Terasta mahsur kalan 8 kişiyi ekiplerimiz kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı kattaki bir kişi de hafif yaralandı." dedi.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Yozgat bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Yozgat bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Yalova bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Yalova bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye Malatya müşteri kurtarıldı otel yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli kavurma tarifi! (Video)

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli kavurma tarifi! (Video)

Kurban nasıl kesilir? (Video) Ne zamana, bayramın hangi gününe kadar kesilebilir?

Kurban nasıl kesilir? (Video) Ne zamana, bayramın hangi gününe kadar kesilebilir?

Hatay bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Hatay bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Hakkari bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Hakkari bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Gümüşhane bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Gümüşhane bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.