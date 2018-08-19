Malatya'da otel yangını

Malatya'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemek için terasa çıkan 8 otel müşterisini kurtardı.

Polis ekipleri yangınla ilgili M.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan ihbarın ardından ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirtti.

Yangında can kaybının olmadığını vurgulayan Acar, "Ekipler bir taraftan yangına müdahale etti bir taraftan da müşterileri tahliye etti. Terasta mahsur kalan 8 kişiyi ekiplerimiz kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı kattaki bir kişi de hafif yaralandı." dedi.

