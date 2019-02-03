HABER

Malatya’da otele silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 01:34 | Son Güncelleme

Malatya’da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.Olay Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Ömer Efendi sokakta bulunan bir otelinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle otele rast gele ateş açtı.Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken şans eseri olayda yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edili.Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme de 2 adet tüfek kartuşu buldu.Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya’da otele silahlı saldırı

Malatya’da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Olay Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Ömer Efendi sokakta bulunan bir otelinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle otele rast gele ateş açtı.Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken şans eseri olayda yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edili.Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme de 2 adet tüfek kartuşu buldu.
Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya’da otele silahlı saldırı

Malatya’da otele silahlı saldırı

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
İzmir'de minibüsün çarptığı kişi, öldüİzmir'de minibüsün çarptığı kişi, öldü
Elektrik direğinde bakım yapan çalışan trafik kazası kurbanı olduElektrik direğinde bakım yapan çalışan trafik kazası kurbanı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.