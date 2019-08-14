Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi mevkisindeki Beydağları'nda otluk alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Araçla ulaşımın sağlanamadığı bölgede çalışan itfaiye ekipleri, kürekler ve yangın söndürme aletleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangında 5 hektarlık otluk alan zarar gördü.

