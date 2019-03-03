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Malatya’da otomobil anahtarı görünümlü suikast silahı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

Malatya’da bir otomobilde araç anahtarı görünümlü suikast silahı ele geçirildi.Olay Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da otomobil anahtarı görünümlü suikast silahı

Malatya’da bir otomobilde araç anahtarı görünümlü suikast silahı ele geçirildi.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslantepe Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde iki mermi alan araç anahtarı şeklinde bir silah ele geçirdi.
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

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