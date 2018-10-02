Malatya'da otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı

Malatya'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan Toper idaresindeki 44 BT 244 plakalı otomobil, Hasan Varol Mahallesi Cengiz Caddesi'nde Suriye uyruklu Mahir Alubeyt'in kullandığı bisiklete çarptı. Araç, cadde kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Ömer Deneç ve bisikleti kullanan Alubeyt yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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