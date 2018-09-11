Malatya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) MALATYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde çevreyolu İPAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri ismi öğrenilemeyen 33 AAL 960 plakalı otomobil ile 06 ABJ 913 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle 06 ABJ 913 otomobil refüjde yan yattı. Kazada hurdaya dönen otomıbillerdeki Nusret ve Nihat Buğdaycı ile İbrahim Bayram yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

