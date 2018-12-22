Malatya'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü Kevser Abat(45) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kevser Abat'ın kullandığı 44 LL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Otomobil sürücüsü, araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süreli çalışmayla Abat'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kevser Abat, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.FOTOĞRAFLI



