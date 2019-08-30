Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Nesimi Takmaz'ın kullandığı 44 PS 853 plakalı otomobil, Malatya-Darende kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde Ramazan Evig yönetimindeki 34 TR 2674 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Nesimi Takmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Evig ile Devran, Derman, Diyar ve Sevda Takmaz, Yüksel Tungaç ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

