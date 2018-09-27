Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oğuz Bozkurt idaresindeki 02 KS 869 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ Kavşağı mevkisinde kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 44 NT 932 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklette bulunan Hacı Porgalı (18) ve Kadir Kılıç (23), çarpışmanın etkisiyle savruldu.
Kazada, Porgalı olay yerinde yaşamını yitirdi, Kılıç ve Bozkurt ise yaralandı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BM'den dünyayı korkutan uyarı: Geri döndürülemez...
Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!
Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha
Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum