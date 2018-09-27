Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Bozkurt idaresindeki 02 KS 869 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ Kavşağı mevkisinde kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 44 NT 932 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklette bulunan Hacı Porgalı (18) ve Kadir Kılıç (23), çarpışmanın etkisiyle savruldu.

Kazada, Porgalı olay yerinde yaşamını yitirdi, Kılıç ve Bozkurt ise yaralandı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

