Malatya'da otomobil kamyonete çarptı: 2 polis yaralı

Taha AYHAN/KALE (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Kale ilçesinde, Özel Harekât polislerinin bulunduğu otomobil, önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Kaza, sabaha karşı Kale ilçe girişinde meydana geldi. Samsun'dan Mardin'e giden Efe Akbulut yönetimindeki 35 ADV 198 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ahmet Süzer yönetimindeki 27 ABM 048 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Özel Harekât polisi sürücü Akbulut ile meslektaşı İbrahim Tülüoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif yaralanan 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.



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