Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İsmet Beke (42) idaresindeki 07 MGA 23 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi baraj mevkisinde buzlanan yolda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Melahat (49) ve Oktay Artuç (47), Hüseyin Durusu (51) ve Şükran Beke (45) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

